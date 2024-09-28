Yusuf Yazıcı, Yunan takımına imzayı atıyor

Sözleşmesi elinde bulunan ve henüz herhangi bir takıma imza atmayan Yusuf Yazıcı'nın Yunanistan devi Olympiakos'a transfer olacağı öne sürüldü.

GELEN TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ

Yunanistan basınından SDNA'nın haberine göre Yazıcı, Olympiakos'a imza atmaya hazırlanıyor. Türkiye ve Katar'dan gelen teklifleri reddettiği belirtilen milli futbolcunun gün içinde Atina'da olacağı ifade edildi.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 42 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 12 ve 4 asistlik katkı sağladı.