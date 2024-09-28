Yusuf Yazıcı, Yunan takımına imzayı atıyor
Lille ile sözleşmesi biten ve serbest statüde yer alan Yusuf Yazıcı'nın, Yunanistan'ın Olympiakos takımına imza atacağı öne sürüldü.
Sözleşmesi elinde bulunan ve henüz herhangi bir takıma imza atmayan Yusuf Yazıcı'nın Yunanistan devi Olympiakos'a transfer olacağı öne sürüldü.
GELEN TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ
Yunanistan basınından SDNA'nın haberine göre Yazıcı, Olympiakos'a imza atmaya hazırlanıyor. Türkiye ve Katar'dan gelen teklifleri reddettiği belirtilen milli futbolcunun gün içinde Atina'da olacağı ifade edildi.
16 GOLE KATKI SAĞLADI
Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 42 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 12 ve 4 asistlik katkı sağladı.