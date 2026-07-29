Yusuf Yaser Aksu, Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden milli sporcu Yusuf Yaser Aksu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki organizasyonda grekoromen stil 92 kiloda mindere çıkan Yusuf Yaser, üçüncülük müsabakasında Macar Sandor David Antaly ile karşılaştı.

Repesajdan gelen rakibini 5-1 yenen ay-yıldızlı güreşçi, bronz madalya aldı.

Şampiyona, 2 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA