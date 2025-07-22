Yusuf Tunaoğlu 25. Yılında Anıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Yusuf Tunaoğlu, vefatının 25. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda mezarı başında anıldı. Törene Beşiktaş yönetimi, divan kurulu üyeleri ve Tunaoğlu'nun ailesi katıldı.

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Yusuf Tunaoğlu, vefatının 25. yılında mezarı başında anıldı.

Yusuf Tunaoğlu'nun Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yapılan anma törenine, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Toygun Batallı, Merve Öztopaloğlu, divan kurulu üyeleri ile Tunaoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.

Tunaoğlu için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
42 yıllık hastane devi iflasın eşiğinde

42 yıllık hastane devi iflasın eşiğinde! 3 ay süre verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu, karnı burnunda son halini paylaştı

Karnı iyice belirginleşti! Ünlü oyuncu doğum için gün sayıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.