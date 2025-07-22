Yusuf Tunaoğlu 25. Yılında Anıldı

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Yusuf Tunaoğlu, vefatının 25. yılında mezarı başında anıldı.

Yusuf Tunaoğlu'nun Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yapılan anma törenine, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Toygun Batallı, Merve Öztopaloğlu, divan kurulu üyeleri ile Tunaoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.

Tunaoğlu için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.