Yusuf Tunaoğlu 25. Yılında Anıldı
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Yusuf Tunaoğlu, vefatının 25. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda mezarı başında anıldı. Törene Beşiktaş yönetimi, divan kurulu üyeleri ve Tunaoğlu'nun ailesi katıldı.
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Yusuf Tunaoğlu, vefatının 25. yılında mezarı başında anıldı.
Yusuf Tunaoğlu'nun Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yapılan anma törenine, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Toygun Batallı, Merve Öztopaloğlu, divan kurulu üyeleri ile Tunaoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.
Tunaoğlu için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.