Haberler

Yusuf Tarık Gül anısına futbol turnuvası başladı

Yusuf Tarık Gül anısına futbol turnuvası başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül’ün adını yaşatmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül'ün adını yaşatmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Kahramanmaraş'ta Karacasu Birlik Platformu tarafından Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Sosyal Tesisleri futbol sahasında Yusuf Tarık Gül'ün adını yaşatmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvası başladı. Organizasyonun açılışına hayatını kaybeden çocukların aileleri, mahalle sakinleri, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin fotoğraflarının yer aldığı pankart açılırken, sporcular da üzerlerinde öğrencilerin fotoğraflarının bulunduğu özel formalarla sahaya çıktı.

Pazar günleri saat 21.30'da oynanacak karşılaşmalarla devam edecek turnuvada yaklaşık 50 sporcu, 25'er kişilik iki takım halinde mücadele edecek. Organizasyonun, sporun birleştirici gücüyle mahallede birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirirken, Yusuf Tarık Gül'ün hatırasını yaşatmayı amaçladığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti

CHP'de toplu istifa! Partinin ağır topları saf değiştirdi
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Savcılık 5 ünlü ismi daha çağırdı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını üzen Greenwood kararı

Fenerbahçeliler Greenwood'u izleyemeyecek
Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf

Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf
Gece boyunca korna sesi kesilmedi! Sabah ortaya çıkan gerçek şaşırttı

Gece boyunca korna sesi kesilmedi! Sabah ortaya çıkan gerçek şaşırttı
Elinden şeker yemişti! Fil Kendisine tatlı veren işçiyi ezerek öldürdü

Elinden şeker yemişti! Fil Kendisine tatlı veren işçiyi ezerek öldürdü
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu

Ülkenin cumhurbaşkanı koltuğunu bırakıp foto muhabiri oldu
Trump'tan dünyayı sarsan iddiaya yalanlama: Mühimmatımız herkesten fazla

Dünyanın günlerdir konuştuğu iddiaya Trump'tan tek cümlelik yanıt
'Evde uyuyordum' dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi

"Evde uyuyordum" dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi