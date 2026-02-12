Haberler

Altınordu'da Yusuf Şimşek işbaşı yaptı

Altınordu'da Yusuf Şimşek işbaşı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, Yusuf Şimşek'i teknik direktör olarak atadı. Şimşek, görevine başladı ve takımın düşme hattından kurtulması için ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Altınordu, bu sezon üçüncü teknik adamını göreve getirmiş oldu.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme potasından kurtulmayı hedefleyen Altınordu'da teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Şimşek, sözleşme imzaladıktan hemen sonra takımın başındaki ilk antrenmanına çıkarak kolları sıvadı. Bu sezon 3'üncü Lig'de mücadele eden Altay'da görev yapıp siyah-beyazlı takıma oynattığı futbol ve kazandırdığı puanlarla düşme hattından çıkarıp dikkat çeken Yusuf Şimşek, istifa ettikten 2 hafta sonra yeniden İzmir'e döndü.

Yusuf Şimşek, bu kez Altınordu'yu düşme hattından çıkarmak için mesaiye başladı. Karşıyaka ve Altay'dan sonra kariyerinde üçüncü kez bir İzmir kulübünde görev alan tecrübeli teknik adam, "Onurluyuz, gururluyuz, başaracağız" mesajı paylaştı. Altınordu'da bu sezon Namet Ateş ve Ender Traş'tan sonra üçüncü teknik adam olarak göreve gelen Teknik Direktör Şimşek, deplasmanda oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı maçında ilk sınavını verecek.

KENİ VAR UZUN KADRO DIŞI

Altınordu'da gurbetçi santrfor Keni Var Uzun, geçen hafta iç sahada 1-1 biten Ankaragücü maçından sonra kadro dışı bırakıldı. Sezon öncesi kırmızı-lacivertlilerin yollarını ayırma kararı alıp, daha sonra son anda yuvaya döndürdüğü Keni Var, ligde 20 maçta şans bulup, 2 kez rakip fileleri sarstı. Gurbetçi golcünün kadro dışı kalma kararını Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın verdiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini hakemi

Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte dev derbinin hakemi
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı

Mide bulandıran suçtan tutuklanan belediye başkanı görevinden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor

Arda'yı keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama
Prof. Dr. Şener ezberleri bozdu! Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı

Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı!
Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu

Yeni dizisindeki partneri belli oldu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor

Arda'yı keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı! 'Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik'

Kirli para trafiğini anlattı! "Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik"