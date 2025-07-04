Yusuf Mert Tunç Elazığspor'a Veda Etti

Yusuf Mert Tunç Elazığspor'a Veda Etti
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Elazığspor'un genç oyuncusu Yusuf Mert Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ile takımdan ayrıldığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon 13 gol atan Tunç, Elazığspor camiasına ve taraftarlarına teşekkür etti.

Elazığspor'da yeni sezon öncesi Berşan'ın ardından bir isim daha teşekkür ederek yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz sezon Elazığspor formasıyla 13 gol atan Yusuf Mert Tunç sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla camiaya veda etti. Genç oyuncu açıklamasında, "Bugün, bana çok şey katan, hayatımda her zaman yeri ayrı olacak Elazığspor ile ayrılık vakti. Zamanla bir takımın parçası olmaktan öte, gerçek bir ailenin içinde olduğumu hissettim. Sahada ter dökerken, arkamda duran o büyük yüreği siz Elazığspor taraftarlarını her zaman iliklerime kadar hissettim. Beni bağrınıza bastınız, destek oldunuz, eleştirdiniz ama hep inandınız bunun için size sonsuz teşekkür ederim. Elazığspor, her zaman kalbimin en özel yerinde olmaya devam edecek. Hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız, iyi ki bu formayı terlettim. Sevgiyle, sonsuz teşekkürlerle" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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