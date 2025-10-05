Yusuf Fehmi Genç, Dünya Halter Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Norveç'te devam eden 2025 Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, bronz madalya aldı.

Forde kentindeki organizasyonda erkekler 71 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, silkmede 192 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Milli halterci, koparmada 151 kiloyla 6'ncı, toplamda ise 343 kiloluk derecesiyle 4'üncü oldu.

Yusuf Fehmi Genç'in üçüncülüğünün ardından Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 5'e yükseldi.

Türkiye'yi aynı kiloda temsil eden diğer milli sporcu Kaan Kahriman ise şampiyonayı silkmede 180 kiloyla 8'inci, koparmada 148, toplamda da 328 kiloyla 7'nci sırada tamamladı.

Erkekler 71 kiloda Çinli He Yueji, koparmada 160 kiloyla dünya rekoru kırarak altın madalya aldı. Tayvanlı Weeraphon Wichuma, bu kategoride silkmede 194, toplamda da 346 kiloyla dünya rekorunun sahibi oldu ve 2 altın madalya elde etti.

Kadınlar 63 kiloda podyuma gelen Aysel Özkan ise koparmada 102 kiloyla 4'üncü, silkmede 120 kiloyla 10'uncu, toplamda ise 222 kiloyla 8. sırayı aldı.

Bu kiloda Kuzey Koreli halterci Ri Suk, koparma (111 kilo), silkme (142 kilo) ve toplamda (253) dünya rekoru kırdı ve 3 altın madalyayı boynuna taktı.