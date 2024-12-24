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Yusuf Fehmi Genç, Dünya Halter Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Yusuf Fehmi Genç, Dünya Halter Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
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Dünya Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, memleketi Ordu'da coşkuyla karşılandı. Genç, 2024 hedeflerini ve 2028 Olimpiyatları'na katılma arzularını dile getirdi.

Bahreyn'de yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, memleketi Ordu'da törenle karşılandı.

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda bu yıl 3 altın madalya kazanan, son olarak da 6-15 Aralık tarihleri arasında Bahreyn'de organize edilen Dünya Halter Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi olan Genç, Ordu'ya geldi.

Milli sporcu için Altınordu ilçesindeki Sırrıpaşa Caddesi'nde karşılama töreni düzenlendi. Genç, kendisini bekleyen kalabalıkla mehteran ekibi eşliğinde Büyükşehir Belediyesi önüne yürüdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, belediye binası önünde karşıladığı 22 yaşındaki sporcuyu tebrik etti.

Karşılama töreni dolayısıyla mutlu olduğunu belirten Genç, 2024'ün kendisi için güzel geçtiğini, adeta madalyaları topladığını söyledi.

Başarısını çok çalışmaya ve disipline borçlu olduğunu anlatan Genç, 2025'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedeflediğini vurguladı.

Genç, hedefinin 2028'de yapılacak Olimpiyat Oyunları'na katılmak olduğunu vurgulayarak "Bu tür organizasyonlar beni ileriye yönelik çok fazla motive ediyor. Bu motive ile daha iyi başarılar elde edeceğimi düşünüyorum. İnşallah asıl hedefim olan olimpiyatlara katılacağım ve altın madalyayı Ordu'ya getireceğim. Bunun sözünü tüm Ordululara veriyorum." dedi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor
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