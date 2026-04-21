Haberler

Milli Halterci Yusuf Fehmi Genç Avrupa Şampiyonu Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi Genç, 71 kilogram erkekler kategorisinde iki altın, bir bronz madalya elde ederek büyük başarıya imza attı.

(ANKARA) - Gürcistan'ın başkenti Batum'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde erkekler 71 kilogram kategorisinde yarışan Yusuf Fehmi Genç iki altın, bir bronz madalya kazandı. Genç, koparmada 147 kilogram kaldırarak bronz madalya kazanırken, silkmede 185 kilogram kaldırarak ve toplamda 332 kilogram ile Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı kategoride yarışan 21 yaşındaki Engin Kara, koparmada 143 kilogram kaldırarak altıncı, silkmede 164 kilogram kaldırarak dokuzuncu ve toplamda 307 kilogram ile altıncı sırayı aldı.

Batum'da devam eden Şampiyona'nın üçüncü gününde Türkiye, dört altın, iki gümüş ve yedi bronz madalya ile madalya sıralamasında birinci sıraya yükseldi.

Kaynak: ANKA
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı

Maraş saldırganının öğretmen annesi de tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı

Üniversite karıştı! Ülkücüler, protestocu gruba böyle saldırdı

9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış

Katilin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu yüzüne kapatmış
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı

Tutuklu başhekim kayıtların silinmesinde bir kişinin ismini verdi
Gaziantep FK'nin kabusu sona erdi

Burak Yılmaz'ın gitmesini bekliyorlarmış
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı

Üniversite karıştı! Ülkücüler, protestocu gruba böyle saldırdı

Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun

Enerjinin patronu korkuttu: Bildiğiniz tüm krizleri unutun