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Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan şampiyon oldu

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Milli sporcularımız Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'nda altın madalya kazandılar. Münih'teki organizasyonda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden ikili, finalde Ukraynalı Olena Kostevych-Oleh Omelchuk çiftini 17-9 yendi ve şampiyon oldu.

Atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, Almanya'da devam eden H&N Kupası'nda altın madalya kazandı.

Münih kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya müsabakasında Ukraynalı Olena Kostevych-Oleh Omelchuk çiftiyle karşılaştı.

ŞAMPİYON OLDULAR

Final karşılaşmasını 17-9 kazanan milli atıcılar, şampiyonluğa ulaştı. Aynı kategoride mücadele eden ve bronz madalya maçında Fransa'ya 16-8 yenilen İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz'ın yer aldığı milli takım ise dördüncü oldu.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan şampiyon oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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