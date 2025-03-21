Yusuf Akçiçek'ten tarihi sıçrama! Değeri tam 35 kat arttı

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, Transfermarkt'ın son güncellemesiyle Süper Lig'de piyasa değerini en çok artıran futbolcu oldu. Sezon başında Jose Mourinho'nun kararıyla kadroda tutulan 19 yaşındaki stoper, sahada gösterdiği performansla değerini tam 35 kat artırarak büyük bir çıkış yaptı!

Transfermarkt verilerine göre Akçiçek'in piyasa değeri 150 bin eurodan 5,5 milyon euroya yükseldi. Yüzde 3566.7'lik bir değer artışıyla kariyerinin en büyük sıçramasını gerçekleştiren genç yetenek, bu başarısıyla Osimhen, Barış Alper ve Yunus Akgün gibi isimleri bile geride bıraktı.

Fiziksel üstünlüğü ve oyun zekasıyla dikkat çeken 1.93'lük stoper, performansıyla sadece Fenerbahçe camiasında değil, A Milli Takım seviyesinde de kendini göstermeyi başardı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın dikkatini çeken Akçiçek, milli takıma davet edilerek büyük bir gurur yaşadı.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

Bu yükselişiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Yusuf Akçiçek'in geleceği merak konusu. Mourinho'nun güvendiği genç yetenek, bu formunu sürdürmesi halinde yakın zamanda Avrupa devlerinin transfer listesine girebilir.

Fenerbahçe taraftarlarını sevince boğan bu gelişme, Yusuf'un gelecekte Türk futbolunun en önemli savunma oyuncularından biri olabileceğinin sinyalini veriyor. Süper Lig'de böylesine büyük bir değer artışı yakalayan genç yeteneğin, bu çıkışını sürdürüp sürdüremeyeceği ise büyük merak konusu!