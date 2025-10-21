Haberler

Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFC Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Al Hilal, Al Sadd'i 3-1 mağlup etti ve grupta liderliğe yükseldi. Al Hilal'in ilk golü Fenerbahçe'den transfer edilen Yusuf Akçiçek'ten geldi.

AFC Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Al Hilal ile Al Sadd karşı karşıya geldi. Kingdom Arena'da oynanan maçı Al Hilal, 3-1 kazandı.

YUSUF AKÇİÇEK SİFTAH YAPTI

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Yusuf Akçiçek, 40. dakikada Kalidou Koulibaly ve 81. dakikada Milinkovic-Savic kaydetti. Fenerbahçe'den 22 milyon euro bonservis karşılığında Al Hilal'e transfer olan Yusuf, yeni takımındaki ilk golünü kaydetti. Al Sadd'ın tek golü 63. dakikada Roberto Firmino'dan geldi.

AL HILAL LİDERLİĞE OTURDU

Bu sonuçla birlikte grupta 3'te 3 yapan Al Hilal, liderliğe oturdu. Al Sadd ise 2 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Al Hilal, Al Gharrafa deplasmanına gidecek. Al Sadd, sahasında Al Ahli'yi ağırlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi

Dünyanın gözünü diktiği barış zirvesi iptal edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama

Stuttgart'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan bu gece başlıyor

Herkes ekranlarının başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor

Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama

Stuttgart'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Gelecek yılların Dünya Kupası'na damga vuracaklar! Futbolun parlayan yıldızı Fas

Bu takım gelecek yılların Dünya Kupası'na damga vuracak
TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı

Türkiye'nin iki komşu ülkedeki görev süresi uzatıldı
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
EuroLeague'den skandal karar! Avrupa'daki temsilcilerimiz İsrail'e gidecek

Skandal karar! Avrupa'da mücadele eden takımlarımız İsrail'e gidecek
Beşiktaş'ta 2 ayrılık kararı birden

Beşiktaş'ta 2 ayrılık kararı birden! Bir isim çok sürpriz
Bursa'da su kesintisi 6 gün daha uzatıldı

Susuzluk kaderleri oldu! Bursalıları çileden çıkaracak yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.