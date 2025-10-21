Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu

AFC Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Al Hilal ile Al Sadd karşı karşıya geldi. Kingdom Arena'da oynanan maçı Al Hilal, 3-1 kazandı.

YUSUF AKÇİÇEK SİFTAH YAPTI

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Yusuf Akçiçek, 40. dakikada Kalidou Koulibaly ve 81. dakikada Milinkovic-Savic kaydetti. Fenerbahçe'den 22 milyon euro bonservis karşılığında Al Hilal'e transfer olan Yusuf, yeni takımındaki ilk golünü kaydetti. Al Sadd'ın tek golü 63. dakikada Roberto Firmino'dan geldi.

AL HILAL LİDERLİĞE OTURDU

Bu sonuçla birlikte grupta 3'te 3 yapan Al Hilal, liderliğe oturdu. Al Sadd ise 2 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Al Hilal, Al Gharrafa deplasmanına gidecek. Al Sadd, sahasında Al Ahli'yi ağırlayacak.