Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Anderlecht'i ağırlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Dusan Tadic'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçiçek de kariyerinde bir ilke imza attı.

KARİYERİNDEKİ İLK ASİSTİNİ YAPTI

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in golünde asisti yapan isim, genç futbolcu Yusuf Akçiçek oldu. Yusuf, bu asistle birlikte kariyerinde bir ilki yaşadı. 19 yaşındaki stoper, Tadic'e servisiyle kariyerindeki ilk asistini yaptı.

1 DE GOLÜ VAR

Yusuf Akçiçek, Anderlecht karşılaşmasıyla birlikte bu sezon Fenerbahçe'deki 9. maçına çıktı. Yusuf'un bu müsabakadaki asistinin yanı sıra bir de golü bulunuyor. 19 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı 3-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk golünü atmıştı.