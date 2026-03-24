Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu! Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Fransa Milli Takımı'nda kampa katılan Hugo Ekitike'nin tercih ettiği kıyafet ve yürüyüş tarzı gündem oldu. Ekitike'nin giydiği kombin, bazı kullanıcılar tarafından 'en kötü kombinlerden biri' olarak değerlendirildi. Ayrıca genç futbolcunun hafif şekilde topallayarak yürümesi, 'sakat mı?' sorularını gündeme getirdi. Ekitike'nin son maçta sakatlık nedeniyle oyundan çıkmış olması, bu şüpheleri daha da artırdı.
KIYAFETİ ELEŞTİRİ TOPLADI
Genç futbolcunun kamp alanına gelişi sırasında giydiği kombin, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Bazı kullanıcılar Ekitike'nin tarzını eleştirerek "en kötü kombinlerden biri" yorumunda bulundu.
"SAKAT MI?" SORULARI GÜNDEME GELDİ
Ekitike'nin yürüyüşü sırasında hafif şekilde topalladığı görüntüler sonrası, izleyenler "sakat mı?" demeden edemedi. Yıldız futbolcunun son maçta da sakatlık nedeniyle oyundan çıkmış olması, bu şüpheleri daha da artırdı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, futbolseverler hem oyuncunun tarzını hem de fiziksel durumunu tartışmaya başladı.