Yurtlig Yurtlar Arası Spor Turnuvası Başladı

Kınıklı Spor Kompleksi'nde gerçekleşen açılış seremonisiyle start alan Yurtlig Yurtlar Arası Spor Turnuvası, 01-21 Aralık tarihleri arasında 572 sporcunun katılımıyla 7 farklı branşta düzenlenecek.

Yurtlig Yurtlar Arası Spor Turnuvası, Kınıklı Spor Kompleksi'nde gerçekleşen seremoninin ardından start aldı. 01-21 Aralık tarihleri arasında 7 farklı branşta gerçekleşecek turnuvada Denizli GSB Yurtlarından 572 sporcu mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Yurtlig yarışmaları, Kınıklı Spor Kompleksi'nde gerçekleşen açılış seremonisiyle başladı. 01-21 Aralık 2025 tarihleri arasında devam edecek turnuvada, Denizli GSB yurtlarından toplam 572 sporcu mücadele edecek.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yurtlig turnuvası; voleybol, badminton, futsal, basketbol, masa tenisi, futbol ve satranç olmak üzere 7 farklı branşta gerçekleşecek. İl şampiyonluğu için çekişmeli müsabakalara sahne olacak turnuvanın ilk karşılaşması, GSB Prof. Dr. Cevat Akşit Yurdu ile GSB Çivril Yurdu arasında oynanan voleybol maçıyla start aldı.

Erdoğan "Gençlerimiz sporla daha güçlü yetişiyor"

Açılış programında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Yurtlig organizasyonlarının gençlerin gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Yurtlarımızda gençlerimizin yalnızca barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyoruz; aynı zamanda onların sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da aktif bireyler olarak yetişmeleri için yoğun çaba gösteriyoruz." dedi. Turnuvanın yurtlar arası dayanışmayı da güçlendirdiğini ifade eden Erdoğan, yalnızca il içindeki sonuçlarda değil, ulusal turnuvalarda da başarı beklediklerini ifade ederek tüm sporculara başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
