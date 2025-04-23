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YURTLİG Voleybol Müsabakaları Manisa'da Düzenlendi

YURTLİG Voleybol Müsabakaları Manisa'da Düzenlendi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen YURTLİG Erkekler Ege Bölge Birinciliği Voleybol Müsabakaları, Manisa'da gerçekleştirildi. Turnuvaya katılan sporcular, şehrin tarihi ve kültürel yerlerini de ziyaret etme fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından organize edilen YURTLİG Erkekler Ege Bölge Birinciliği Voleybol Müsabakaları, bu yıl Manisa ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Turnuvaya katılmak üzere Afyonkarahisar, Aydın, Bilecik, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya ve Muğla illerinden gelen yurt voleybol takımlarında yer alan 90 sporcu, yalnızca sporla değil, aynı zamanda Manisa'nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de buluşma fırsatı yakaladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen gezi programı kapsamında, öğrenciler Manisa'nın simge yapılarından olan Sultan Camii, Muradiye Camii, Osmanlı Müzesi, Spil Dağı Milli Parkı, Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi ve Mevlevihane gibi pek çok önemli noktayı ziyaret etti. Gençler, hem Manisa'nın tarihi mirasını yakından tanıdı hem de sosyal ve kültürel açıdan unutulmaz bir deneyim yaşadı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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