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Yurtlar Arası Masa Tenisi Turnuvası Düzce'de Başladı

Yurtlar Arası Masa Tenisi Turnuvası Düzce'de Başladı

Spor Haberleri

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26. iller arası masa tenisi turnuvası Düzce'de başladı. 20 farklı şehirden 75 üniversite öğrencisi turnuvada yer alacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından 26.'sı gerçekleştirilen iller arası masa tenisi Düzce'de başladı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor salonlarında 26. iller arası masa tenisi şampiyonası başladı. Iğdır, Denizli, Tokat, Kütahya, Düzce, Ordu, Sakarya, Artvin gibi 20 farklı şehirden 75 üniversite öğrencinin katılımı ile turnuva Düzce'de başladı. 3 gün boyunca Düzce'de devam edecek turnuvada öğrenciler şampiyon olmak için yarışacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Gençlik Düzce Spor Haberler

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