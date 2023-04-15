Yürekler ağza geldi! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca fenalık geçirdi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti. Başkent ekibinin Basın Sözcüsü, Hüseyin Aytekin, maçın ardından yaptığı açıklamalarla gündemi salladı. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sonrası Ankaragücü yönetiminde sinirler gerildi.

"VİCDANLARI RAHAT MI?"

Basın Sözcüsü Aytekin, "Resmen bir senaryo var.Bir sinema filmi oynandı. Fenerbahçe 3 puanı aldı, vicdanı çok rahat şekilde gidiyor mu acaba? Bunu da sorgulamak lazım. İnanamıyorum, gerçekten çok üzülüyorum. Sözün bittiği yer belki" açıklaması yaptı.

"BAŞKANIMIZ FENALAŞTI"

Fenerbahçe'nin beraberliği bulduğu penaltı golü, tartışma yarattı. Ankaragücü cephesi penaltıya isyan etti. Hüseyin Aytekin, "Başkanımız fenalaştı. Bıktık artık. Ankaragücü'nün emeklerini alıp verdiniz. Yöneticiler devre arası hakem tehdit ediyor.Ligin şampiyonunu, küme düşenlerini belirlediyseniz söyleyin de bizler de bilelim, boşuna çaba göstermeyelim" dedi.

"DUYGUSALLIK BİZE ZARAR VERİR"

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'a maçın ardından, "Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın bayıldığı konuşuluyor şu an belki de insanların kolları arasında hastaneye gidiyor. Hakem hakkında bir şey söyleyecek misiniz?" sorusu yöneltildi. Kafkas ise, "Ne söyleyeyim? Ben sahanın içinde kalmak istiyorum. Duygusal tepkiler bize zarar verir" sözleriyle yanıt verdi.