Yüreğir Belediyesi Kış Spor Okulları'na Başvurular Başlıyor

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çocukların kendilerini keşfetmelerini ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını hedeflediklerini belirtti. Yüreğir Belediyesi'nin düzenlediği Kış Spor Okulları'na kayıtlar 20 Eylül Çarşamba günü başlıyor. 7-16 yaş arası çocuklar ve gençler ücretsiz olarak farklı branşlarda eğitim alabilecekler.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Çocuklarımızın kendilerini keşfetmelerini ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını hedefliyoruz" dedi.

Yüreğir Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Kış Spor Okulları'nda başvuru süreci 20 Eylül Çarşamba günü itibariyle başlıyor. Kocaispir, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak maksatıyla Kış Spor Okulları'na başladıklarını söyledi.

Yüreğir Belediyesi'nin ilçede yaşayan genç ve çocuklara yönelik düzenlediği 'Kış Spor Okulları'na kayıtlar 20 Eylül Çarşamba günü başlıyor. Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi, PTT Evleri Spor Salonu ve Akdeniz Spor Salonu başta olmak üzere 70 merkezde verilecek eğitimlerden, Yüreğir'de ikamet eden 7-16 yaş arası tüm çocuk ve gençler ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Futbol, basketbol, voleybol, satranç, masa tenisi, pilates, tekvando, dart, güreş, yüzme, jimnastik, tenis, karate, muay thai, kick boks, wushu, wellness, fitness, floor curling ve halk oyunlarından oluşan 20 farklı branşta verilecek kurslarda alanında uzman eğitmenler görev alacak.

Çok verimli bir yaz dönemini geride bıraktıklarını söyleyen Kocaispir, "Çocuklarımız gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve spor okullarımızda hem eğlendiler hem öğrendiler. Yıl boyu kesintisiz devam eden spor okullarımızda, çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal yönden gelişimine katkı sağlamayı, onlara sporu sevdirmeyi, spor yapma alışkanlığı kazandırmayı, kendilerini keşfetmelerini ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı spor kurslarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başvuru ve kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar belediyenin 444 80 44 çağrı merkezi ve 0322 502 92 17 numaralı hattan irtibat kurabilecek. - ADANA