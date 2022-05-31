Yunusemre'de futbol yetenek taramaları devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunusemre'de futbol yetenek taramaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Yunusemre'de futbol yetenek taramaları devam ediyor

Yunusemre Belediyespor, geleceğin futbolcularının tespiti için ilkokullarda başlattığı yetenek taramalarını hızlandırdı.

Yunusemre Belediyespor, geleceğin futbolcularının tespiti için ilkokullarda başlattığı yetenek taramalarını hızlandırdı.

Yunusemre Belediyespor, futbol altyapısına yeni yetenekleri kazandırmak için çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Mavi-beyazlılar son olarak Vakıfbank Türkbirliği İlkokulu ile Şehzadeler İlkokulu'nda keşif yaparak birçok yeteneği tespit etti. Yunusemre Belediyespor Futbol Altyapı Sorumlusu İbrahim Sarıoğlu, antrenörler Serkan Gaşi, Cemil Aksel, Bayram Hasçelik ve Ercan Narinç gözetimindeki taramalar, oldukça renkli ve heyecanlı geçiyor. Öğrencilerin hem yarıştığını hem de yeteneklerini sergilediğini belirten Yunusemre Belediyespor Futbol Altyapı Sorumlusu İbrahim Sarıoğlu, taramada beğenilen öğrencilerin Yunusemre Belediyesi öncülüğünde altyapı yaş gruplarına dahil edilerek yaz-kış futbol eğitiminden geçirileceğini söyledi. Taramaların devam edeceğini sözlerine ekleyen Sarıoğlu, Vakıfbank Türkbirliği ve Şehzadeler İlkokulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrenci velilerine yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Sarıoğlu Vakıflar Bankası Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title