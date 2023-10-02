Yunusemre Belediyespor Genç Güreşçileri İllerarası Turnuvada Başarılı

Yunusemre Belediyespor'un genç güreşçileri, İzmir'de yapılan İllerarası Erol Mutlu U17 Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 2 altın, 2 gümüş madalya elde ederken, takım halinde de üçüncülük kupasını müzeye götürdü.

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, yeni sezonun ilk turnuvasında göz doldurdu. İzmir'de yapılan İllerarası Erol Mutlu U17 Grekoromen Güreş Turnuvası'nda yer döken mavi-beyazlı sporcular, 4 madalyanın yanı sıra bir de üçüncülük kupasının sahibi oldu. Turnuvada 60 kiloda Nebi Suday, 80 kiloda Furkan Altıner birinci olurken, 48 kiloda Kadir Kadiroğlu, 110 kiloda Uğur Aydemir ise ikinci oldu. Yunusemre güreş takımı, takım halinde de üçüncülük kürsüsünde yer aldı. 5 sporcuyla katıldıkları turnuvadan 4 madalya ile dönerek güzel bir başarı oranı yakaladıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörü Ömer Rona, desteklerinden ötürü Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e ve Kulüp Başkanı Arif Alkan'a teşekkür etti. - MANİSA