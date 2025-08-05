Yunus Akgün'ün Sözleşmesi 2029'a Kadar Uzatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen milli futbolcu Yunus Akgün ile sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Yunus, geçen sezon 44 maça çıkıp 12 gol attı.

Galatasaray Kulübü, altyapıdan yetişen milli futbolcu Yunus Akgün'ün sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunus'un bu sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatıldığı bildirildi.

Galatasaray'da geçen sezon 44 resmi maça çıkan Yunus, 12 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı

Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın platformundan ayrıldı

Hasan Can Kaya ile ilgili iddialar doğru çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.