Yunus Akgün'ün Sözleşmesi 2029'a Kadar Uzatıldı
Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen milli futbolcu Yunus Akgün ile sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Yunus, geçen sezon 44 maça çıkıp 12 gol attı.
Galatasaray Kulübü, altyapıdan yetişen milli futbolcu Yunus Akgün'ün sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunus'un bu sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatıldığı bildirildi.
Galatasaray'da geçen sezon 44 resmi maça çıkan Yunus, 12 kez fileleri havalandırdı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor