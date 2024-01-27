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Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor

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İngiltere FA Cup 4. tur karşılaşmasında Leicester City, evinde Birmingham'ı 3-0'lık skorla geçerek bir üst tura çıktı. Maçın 72. dakikasında Galatasaray'dan kiralık olarak gönderilen milli futbolcu Yunus Akgün harika bir gol atarak izleyenleri hayrete düşürdü.

İngiltere FA Cup karşılaşmasında Leicester City sahasında kozlarını paylaştığı Birmingham'ı 3-0 yendi. Mücadelede Galatasaray'dan kiralık olarak gönderilen Yunus Akgün harika bir gol attı.

YUNUS HARİKA BİR GOL ATTI

Ev sahibi Leicester'e galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Jamie Vardy, 72. dakikada Yunus Akgün ve 88. dakikada Dennis Praet kaydetti. Leicester City'nin bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.

İşte Yunus'un o golü;

Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor

Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor

Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Yunus Akgün Futbol Spor Haberler

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