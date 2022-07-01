Yunus Akgün'ün geleceğiyle ilgili kararı herkesi şaşırttı! Galatasaraylılar derin bir oh çekti - Haberler

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Yunus Akgün'ün geleceğiyle ilgili kararı herkesi şaşırttı! Galatasaraylılar derin bir oh çekti

Haberler.com - Spor
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Avrupa'dan birçok teklif alan başarılı futbolcu Yunus Akgün kariyer rotasını oluşturdu. Geleceği ilgili nihai kararını veren 21 yaşındaki genç yıldız Galatasaray ile yola devam dedi.

Başarılı futbolcu Yunus Akgün sezonu Adana Demirspor'da geçirdikten sonra Galatasaray'a geri dönmüştü. Genç futbolcu Avrupa ekiplerinin kıskacında olmasıyla beraber geleceği ile ilgili kararını da verdi.

AKGÜN KARARINI VERDİ

Özellikle İtalyan ekiplerinin radarından çıkmayan Yunus Akgün, kesin olarak Galatasaray'da kalma kararı aldı. Başarılı futbolcunun bu kararı Galatasaray taraftarını oldukça mutlu etti. Yunus Akgün söz konusu kararla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ''Hemen gitmeyi kendime yakıştıramam. Önce Galatasaray'da oynayıp sonra Avrupa'ya gidebilirim'' ifadelerini kullandı.

Akgün hedefinin Avrupa'da top koşturmak olduğunu belirtirken önce Galatasaray'da başarılı olmak istediğini dile getirdi. Yunus Akgün'ün bu kararı sonrası Galatasaray yönetimi de harekete geçti.

Yunus Akgün'ün geleceğiyle ilgili kararı herkesi şaşırttı! Galatasaraylılar derin bir oh çekti

YUNUS'UN MAAŞINA 10 KATI ZAM

Akşam'da yer alan habere göre, Galatasaraylı yöneticiler, aylık 80 bin TL kazanan Yunus Akgün'ün maaşında iyileştirme yapmak için harekete geçti. Aslan, 2 yıl sözleşmesi kalan 21 yaşındaki oyuncuyla uzun soluklu bir kontrat yapmayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılı takım, Akgün'ün ücretini de 10 katına çıkaracak. Öte yandan Galatasaray, Yunus Akgün'ün yeni sözleşmesine oldukça yüksek bedelli bir serbest kalma maddesi de koyacak.

Haberler.com - Spor

Adana Demirpor Yunus Akgün Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (3)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

2 tane attı şişirdiler yine adamı Basın :)

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Çınar Saraç:

Adanademir de yakaladığın o başarıyı orda yakalayamazsın çünkü orda vargas gibi adam yok , balotelli gibi adam yok , Galatasaray kadrosu çöp resmen

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Eren İsmail:

Adana'da vargas ve balotelli vardida sampiyonmu oldu. Orta sıradan bir takım

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