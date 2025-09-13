Haberler

Yunus Akgün Sezonun İlk Golünü Attı

Yunus Akgün Sezonun İlk Golünü Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Eyüpspor’a karşı oynanan maçta sezonun ilk golünü kaydetti. Sarı-kırmızılı takım, maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Eyüpspor maçıyla birlikte bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 89. dakikasında Eyüpspor defansının hatasında araya giren Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

Müsabakaya 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'nin hoşuna gitmeyecek! Ali Koç'tan MHP'nin desteğine beklenmedik yanıt

Ali Koç'tan MHP'nin desteğine beklenmedik yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi

Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.