Yunus Akgün: Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli / Haber eklendi

Galatasaraylı Yunus Akgün, "Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Oyuncular olarak bunu konuştuğumuzda da çok önemli olduğunu biliyoruz. Taraftarlarımızın, camiamızın beklentisini de biliyoruz. Biz de onları mutlu etmek için, sevindirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı şekilde bize destek olmaya devam etsinler" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6'ncı haftasında oynayacakları Monaco maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la birlikte basın toplantısına katılan Yunus Akgün değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde yaşadığı sakatlıkla ilgili konuşan Yunus, "Bildiğiniz üzere bir operasyon geçirdim. Tabii ki ağrılarım zaman zaman oluyor ama bu süreçte Yener İnce ve ekibine teşekkür etmek istiyorum, gerçekten çok yardımcı oldular bu konuda. Tabii ki daha fiziksel olarak ve ağrı durumu olarak gün geçtikçe daha iyiye gidiyorum. Oynadıkça da daha iyi olacaktır. Ama fiziksel olarak da dediğim gibi daha yüzde yüzümde değilim ama çalışmalarımı yapıyorum, daha iyi olacak zamanla" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde taraftarın ve camianın beklentilerinin farkında olduklarını belirten başarılı futbolcu, "Yani taraftarlarımız öncelikle zaten bize her zaman, her ülkede, gittiğimiz her deplasmanda her zaman bize destek oluyorlar. Bu bizim için çok önemli. Yarın maçta da bunu göreceğimizi biliyoruz. Dediğim gibi, Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Oyuncular olarak bunu konuştuğumuzda da çok önemli olduğunu biliyoruz. Taraftarlarımızın, camiamızın beklentisini de biliyoruz. Biz de onları mutlu etmek için, sevindirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı şekilde bize destek olmaya devam etsinler. Biz de Allah'ın izniyle yarın buradan kazanıp dönmek istiyoruz. Önümüzde son iki maç kalıyor, o maçları da tabii ki de kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz doğrultusunda devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Futbola yeni başladığı dönemleri hatırlatan ve o dönemdeki hayallerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade eden Yunus, "Sekiz yaşında Florya'ya girdim. Tabii ki o zamanlar küçükken bu anları fazla hayal edemiyoruz ama yaş geçtikçe, 16'lara 17'lere geldikçe A takım hayalini çok kuruyorduk. Bu Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, Galatasaray forması giymek, kaptanlık bandı takmak tabii ki de en büyük hayallerimden bir tanesiydi. Bunları başardığım için çok mutluyum. Ama dediğim gibi daha yolum var, daha çok hedeflerim var Galatasaray formasıyla. Avrupa'da tabii ki de kupa kazanmak, ligde kupa kazanmak... Bunlar hep hedeflerim doğrultusunda var. İnşallah aynı şekilde hocamızla beraber, Allah'ın izniyle kupalar kazanmak, daha fazla kupalar kazanmak nasip olur" sözleriyle konuşmasını tamamladı.