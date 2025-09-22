Yunus Akgün, Konyaspor Maçında 3. Golünü Attı

Haberler

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Konyaspor ile oynanan maçta attığı golle bu sezonki 3. sevinciyi yaşadı. Akgün, son 3 karşılaşmada toplamda 3 gol kaydetti.

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Konyaspor maçıyla bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Akgün, bu golleri son 3 karşılaşmada kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golü Yunus Akgün'den geldi. Müsabakanın 23. dakikasında sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda kaleci Deniz Ertaş'tan dönen topu alan Akgün, rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligde 2, toplamda 3. golünü kaydetti. Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin hepsini son 3 müsabakada attı.

Maça 11'de başlayan Yunus Akgün, 68. dakikada yerini Gabriel Sara'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
