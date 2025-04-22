Yunus Akgün, Galatasaray'daki 100. Resmi Maçına Çıktı

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılılarla 100. resmi maçına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Konyaspor ile mücadele eden Galatasaray'da, Yunus Akgün kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Müsabakaya 11'de başlayan Akgün, sarı-kırmızılılarla 100. resmi maçına çıktı.

Galatasaray'ın altyapısından çıkan Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla Trendyol Süper Lig'de 68, Ziraat Türkiye Kupası'nda 15, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 6 ve TFF Süper Kupa'da da 2 olmak üzere toplam 100 karşılaşmaya çıktı. Akgün, geride kalan mücadelelerde 18 gol kaydederken, 18 de asist yaptı.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise Süper Lig'de 26, UEFA Avrupa Ligi'nde 8, Türkiye Kupası'nda 3 ve TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere toplam 38 karşılaşmada görev aldı. Sarı-kırmızılı futbolcu, 7'si ligde, 5'i de Avrupa Ligi'nde olmak üzere toplam 12 gol sevinci yaşadı.

Yunus Akgün, 59. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı. - İSTANBUL