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İngiliz devleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

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Galatasaray forması giyen milli futbolcu Yunus Akgün, İngiltere Premier Lig ekipleri Newcastle United ve Aston Villa'nın radarına girdi. Daha önce de Benfica'nın gündemine gelen Akgün'ün Galatasaray ile mevcut sözleşmesinde 11 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.

Süper Lig devi Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Premier Lig ekiplerinin radarında yer alıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, Newcastle United ve Aston Villa, milli futbolcu ile ilgileniyor. Yunus Akgün için daha önce de Benfica iddiası gündeme gelmişti.

SERBEST KALMA BEDELİ 11 MİLYON EURO

Yunus Akgün'ün Galatasaray ile mevcut sözleşmesinde 11 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor. Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki bu maddeyi kaldırıp sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

"SEZON BİTİNCE OTURUP KONUŞURUZ"

Yunus Akgün, ligde son oynanan Eyüpspor maçının ardından sözleşmesiyle ilgili gelen soruya, "Ben sahaya odaklıyım. Ben sadece Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklıyım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sözleşme olayları her zaman konuşulur. Onda bir problem yok. Sezon bitince zaten oturup konuşuruz" ifadelerini kullanarak yanıt vermişti.

İngiliz devleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

satın gitsin

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Valla akillibafam gitmez. Oralar da oynayamazsınız. Size bu kadar taviz vereceklerini sanmıyorum. Üzücü sonucları olabilir. Kerem başardı çünkü dizlerden biraz farklıydı. Bakın bakalım diğerleri giderse neler yasarlar.

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