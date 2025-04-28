İngiliz devleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Süper Lig devi Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Premier Lig ekiplerinin radarında yer alıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, Newcastle United ve Aston Villa, milli futbolcu ile ilgileniyor. Yunus Akgün için daha önce de Benfica iddiası gündeme gelmişti.

SERBEST KALMA BEDELİ 11 MİLYON EURO

Yunus Akgün'ün Galatasaray ile mevcut sözleşmesinde 11 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor. Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki bu maddeyi kaldırıp sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

"SEZON BİTİNCE OTURUP KONUŞURUZ"

Yunus Akgün, ligde son oynanan Eyüpspor maçının ardından sözleşmesiyle ilgili gelen soruya, "Ben sahaya odaklıyım. Ben sadece Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklıyım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sözleşme olayları her zaman konuşulur. Onda bir problem yok. Sezon bitince zaten oturup konuşuruz" ifadelerini kullanarak yanıt vermişti.