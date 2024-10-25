Yunus Akgün'e La Liga'dan talip var

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığının ardından formayı alan ve performansıyla teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Galatasaray'ın yükselen değeri Yunus Akgün,Avrupa ekiplerinin dikkatini çekiyor.

REAL SOCIEDAD İSTİYOR

İspanya'dan El Nacional'in haberine göre; İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad, teknik direktör Imanol Alguacil'in önerisi üzerine Yunus Akgün'ü yakın takibe aldı. Alguacil'in hızlı kanat oyuncusu profiline çok uygun olan ve dripling yeteneği, hızı ve final paslarındaki isabetiyle dikkat çeken Yunus Akgün'ü çok beğendiği, kulübün transfer komitesine de bunu aktardığı kaydedildi.

BONSERVİSİNE 7 MİLYON EURO

Yunus için bonservis bedeli dahi belirleyen ve 7 milyon euroluk bir bütçe ayıran Sociedad, ocak ayında bu transferi gerçekleştirmek için sarı-kırmızılı takımla görüşmelere başlayacak. Son dönemde genç oyuncuları geliştiren ve büyük rakamlara satan Sociedad yönetiminin, Alguacil'in talebi sonrası Yunus'u yakından takip ettiği ve yüksek fiyata satılabilecek bir yatırım olarak da gördüğü belirtildi.

"YENİ ARDA GÜLER"

Öte yandan Fichajes'te yer alan haberde de Real Sociedad'ın Yunus Akgün'e talip olduğu belirtildi. Haberde Yunus'un"Yeni Arda Güler" olarak lanse edilmesi ise dikkat çekti. İlerleyen haftalarda bu transfer için Real Sociedad'ın karşısına güçlü rakipler çıkabileceği de ifade edildi.

LA LİGA'DAKİ 4. MİLLİ FUTBOLCU OLACAK

24 yaşındaki futbolcu, söz konusu transferin gerçekleşmesi durumunda Arda Güler ( Real Madrid), Cenk Özkacar (Real Valladolid), Bertuğ Yıldırım (Getafe)'ın ardından bu sezon La Liga'da forma giyen 4. milli futbolcu olacak.

SEZON PERFORMANSI

Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 9'u ilk 11 olmak üzere 13 maça çıktı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda lig ve Avrupa'da bu sezon toplam 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yunus ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında 3 maçta da gol atmayı başardı.