Yunus Akgün durdurulamıyor
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Eyüpspor maçıyla bu sezon ligde 5, toplamda 8. golünü kaydetti. Yunus, üst üste ikinci maçında da gol attı.

  • Yunus Akgün, Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynadığı maçın 2. dakikasında kafa vuruşuyla gol attı.
  • Yunus Akgün, bu sezon toplam 8 gol attı, bunların 5'i ligde, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve 1'i Turkcell Süper Kupa'da.
  • Yunus Akgün, maçın 46. dakikasında yerini Yaser Asprilla'ya bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızıların ilk golünü 25 yaşındaki milli oyuncu Yunus Akgün kaydetti.

YUNUS AKGÜN MAÇIN BAŞINDA SAHNEDE

Müsabakanın 2. dakikasında Victor Osimhen'in sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Yunus kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

BU SEZON 8. GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon üst üste ikinci maçta da kafa golü atan 25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 8. gol sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin 5'ini ligde, 2'sini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 1'ini de Turkcell Süper Kupa'da attı. Maça 11'de başlayan Yunus Akgün, 46. dakikada yerini Yaser Asprilla'ya bıraktı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
