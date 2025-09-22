Haberler

Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi iddiası

Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi iddiası
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, 3-1 kazanılan TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrasında konuştu. Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi olacaklarını söyleyen milli oyuncu, ''İstemediğimiz bir skor aldık hafta içinde ve bugün kazanmak önemliydi. Taraftarımız hiç merak etmesin. Şampiyonlar Ligi'nde daha maçlarımız var. Daha iyi Galatasaray olacak." dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 6. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi. Karşılaşmanın ardından Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İDDİASI

Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi olacaklarını söyleyen milli oyuncu, "Öncelikle hafta içi, pazartesi olmasına rağmen taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Teşekkür ederiz. Zor bir süre. Üç günde bir maç oynuyoruz. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. İstemediğimiz bir skor aldık hafta içinde ve bugün kazanmak önemliydi. Taraftarımız hiç merak etmesin. Şampiyonlar Ligi'nde daha maçlarımız var. Daha iyi Galatasaray olacak." dedi.

''ÖNEMLİ OLAN GALATASARAY'IN KAZANMASI''

Maçı 1 gol ve 1 asistlik performansla tamamlayan Yunus Akgün "Hocam nerede görev verirse, elimden geleni yapıyorum. Performansım önemli ama önemli olan Galatasaray'ın kazanması. İnşallah daha iyi bir Galatasaray izleteceğiz ve her maçı kazanmak için sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerkan K.:

Ahahahahahaha

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Yunus hücumda bir tek sen ve İlkay güven veriyorsun, gerisi balon olmuş hücumdakilerin. Sadece ikinizin iyi olmasıyla olmaz futbol takım oyunudur. İcardi o kadar berbat bir hale gelmiş ki koşamiyor bile. Sane desen adam geçmeyi beceremiyor. Barış desen gözünü para bürümüş ama kale dibinde topu dağlara taşlara bile değil, mars gezegenine vuruyor. Eeee sonuç? koca bir sıfır, sıfır, sıfır, sıfır.....

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

Sadece Türk hakemlerinin olduğu ligde ise arkadaş doğru söylüyor yoksa Avrupa'da kevgire çevirirler bunları

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
