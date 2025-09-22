Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi iddiası

Galatasaray, Süper Lig'in 6. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi. Karşılaşmanın ardından Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İDDİASI

Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi olacaklarını söyleyen milli oyuncu, "Öncelikle hafta içi, pazartesi olmasına rağmen taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Teşekkür ederiz. Zor bir süre. Üç günde bir maç oynuyoruz. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. İstemediğimiz bir skor aldık hafta içinde ve bugün kazanmak önemliydi. Taraftarımız hiç merak etmesin. Şampiyonlar Ligi'nde daha maçlarımız var. Daha iyi Galatasaray olacak." dedi.

''ÖNEMLİ OLAN GALATASARAY'IN KAZANMASI''

Maçı 1 gol ve 1 asistlik performansla tamamlayan Yunus Akgün "Hocam nerede görev verirse, elimden geleni yapıyorum. Performansım önemli ama önemli olan Galatasaray'ın kazanması. İnşallah daha iyi bir Galatasaray izleteceğiz ve her maçı kazanmak için sahada olacağız." ifadelerini kullandı.