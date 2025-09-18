Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, 8. dakikada Yunus Akgün ile 1-0 öne geçti.

YUNUS AKGÜN'DEN ŞIK GOL

Hızlı gelişen Galatasaray atağında Sane'nin pasıyla topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahasında rakibinden sıyrıldıktan sonra kalecinin yanından topu ağlara gönderdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA GÖNDERME

Yunus Akgün, bu golün ardından Fenerbahçe'ye transfer olan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na göndermede bulundu. Yunus Akgün, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra Sarı-lacivertli fotoğrafları basına servis edilen Kerem Aktürkoğlu'nun küçükken Fenerbahçe formasıyla verdiği pozu gol sevincinde tekrarladı. Bu sevinç, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.