Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme

Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme
Güncelleme:
Galatasaray, Eintracht Frankfurt deplasmanında milli oyuncu Yunus Akgün ile öne geçti. Yunus Akgün, attığı gol sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe formalı eski fotoğrafına gönderme yaptı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, 8. dakikada Yunus Akgün ile 1-0 öne geçti.

YUNUS AKGÜN'DEN ŞIK GOL

Hızlı gelişen Galatasaray atağında Sane'nin pasıyla topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahasında rakibinden sıyrıldıktan sonra kalecinin yanından topu ağlara gönderdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA GÖNDERME

Yunus Akgün, bu golün ardından Fenerbahçe'ye transfer olan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na göndermede bulundu. Yunus Akgün, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra Sarı-lacivertli fotoğrafları basına servis edilen Kerem Aktürkoğlu'nun küçükken Fenerbahçe formasıyla verdiği pozu gol sevincinde tekrarladı. Bu sevinç, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEmre YILDIRIM:

yunus orası avrupa Türkiye değil adamı oturtururlar. maç sonu domalmış fotoğrafını bekliyorum.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıibrahim halal:

sonrada yunusun eline verir can uzun böyle

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇağlar Sert:

haha diz çöktürüyor alamanlar şimdide ??

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEMEKLİ ÖĞRETMEN:

Kötü poz vermiş, ama büyük futbolcu... İsmail, Fred, Scimanski.. Üçünü toplasan Yunus'un bir ayağı etmez. Ben FB liyim. İzle Ali Koç. Sen mahalle takımlarıyla, mücadele etmeye devam et. Pazar günü FB nin son şansı... Hayırlısı...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Lan ne alaka ya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
