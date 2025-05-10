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Yunus Akgün'den maç biter bitmez Fenerbahçe'ye olay gönderme
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Galatasaray'ın yıldız ismi Yunus Akgün, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Performanslarını değerlendiren milli yıldız, rakiplerine gönderme yaparak "Mayıslar bizim. Bunu hep söyledik'' dedi.

Süper Lig'in 35. hafta maçında Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, maçın ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren yıldız isim, "İlk 10 dakika pozisyonlar bulduk. Sonra Trabzonspor ilk yarının son 15 dakikasında pozisyonlar buldu. İlk yarıda istediğimiz pozisyonları bulamadık. Devre arasında konuştuk. Abdülkerim ağabeyin golüyle öne geçtik. Duran topları iyi çalışıyoruz ve bunun meyvesini alıyoruz. Önümüzde bir kupa var ondan sonra evimizde taraftarımızla birlikte şampiyonluğu kutlamak istiyoruz." dedi.

"MAYISLAR BİZİM"

Sözlerine devam eden Yunus Akgün, "Mayıslar bizim. Bunu hep söyledik. Mayıslar gelince performansımız artıyor. Oynadığımız oyundan sezon başındaki gibi keyif almaya başlamıştık. Maçları az gol yiyerek ve çok gol atarak kazanmaya başladık. Son iki maçı final olarak bakıyoruz ve kupaları almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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