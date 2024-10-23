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Yunus Akgün Avrupa Ligi'nde Gol Sayısını 5'e Çıkardı

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Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile oynanan maçta 4. golünü atarak bu sezonki gol sayısını 5'e yükseltti. Akgün, Avrupa'da PAOK ve RFS'ye de gol atmıştı.

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı PAOK, RFS ve Elfsborg maçlarında rakip fileleri havalandırdı. Bu sezonki 5. golünü atan Akgün, 3'ünü Avrupa'da, 2'sini Süper Lig'de kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İsveç takımı Elfsborg ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 4. golü Yunus Akgün'den geldi. Müsabakanın 83. dakikasında sağ kanattan ilerleyip Victor Osimhen ile verkaç sonrası ceza sahası içine giren Yunus'un rakiplerini geçerek kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 4-2 oldu.

24 yaşındaki futbolcu böylece UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3. maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Yunus daha önce Avrupa'da PAOK ve RFS karşılaşmalarında gol sevinci yaşamıştı. Sarı-kırmızılı futbolcunun bu sezon Süper Lig'de de 2 golü bulunuyor.

Mücadelede 11'de görev alan Yunus Akgün'ün yerine 86. dakikada Elias Jelert oyuna girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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