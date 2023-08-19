Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri Başladı

Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl 8. kez gerçekleştirilen Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri coşkulu başladı. Yunusemre Belediyesi tarafından, Manisa'da ata sporu yağlı güreşe ilgiyi arttırmak amacıyla 8. kez gerçekleştirilen Yunusemre Belediyesi Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı. Organizasyona ilgi yoğun olurken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Federasyon İl Temsilcisi Necip Denktaş, Güreş Ağası İrfan Aydemir ile birlikte vatandaşları selamladı. Ortaköy Er Meydanı'nda yapılan güreşlerde 74'ü başpehlivan olmak üzere yaklaşık bin 400 pehlivan kıspet kuşanıyor. 14 kategorinin yer aldığı güreşlerin ilk 4 turu bugün, çeyrek, yarı final ve final ise yarın yapılacak.