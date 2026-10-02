Haberler

Yüntaş Başantrenörü Çokşen, Sultanlar Ligi'nde hedefin ligde kalmak olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Termal bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Afyon Belediye Yüntaş Başantrenörü Gökhan Çokşen, Afyonkarahisar'ın voleybol ve basketbol kültürü olduğunu söyledi. Çokşen, Sultanlar Ligi'ne çıkan takımının bu sezon önceliğinin ligde kalmak olduğunu aktardı.

Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş Takımı Başantrenörü Gökhan Çokşen, gazetecilerle buluştu.

Çokşen, termal bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Afyonkarahisar'ın voleybol ve basketbol kültürü olan bir şehir olduğunu söyledi.

Seyircinin üst düzey bilinçli olduğunu dile getiren Çokşen, şöyle konuştu:

"Burada en önemli konu ise Afyonkarahisar halkının takımına son noktaya destek olup olmayacağıdır. Çok kaliteli kadrolar var. Bana göre Türkiye'deki son 10 senenin en kaliteli Sultanlar Ligi. Eskiden hep bir boşluk vardı. Alt dört sıra için en azından 4 takım yarışırdı. Bugün baktığınızda artık altı ve yedinci takımdan sonraki ara takımda her şey olabilir."

Sultanlar Ligi'ne çıkan takımının bu seneki önceliğinin ligde kalabilmek olduğunu aktaran Çokşen, "Üstüne koyabilir miyiz? Bunu, zaman, lig ve rakiplerin performansı gösterecek." dedi.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Edirne'de tefecilik operasyonu! 90 bin lira borç verip 400 bin liralık eve el koydukları belirlendi

Borç 90 bin, el konulan ev 400 bin! Çiftçinin aletleri de gitti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak

Türkiye'yi işaret ettiler: Büyük bir şey olacak
Trump'tan uçak saldırısına ilk açıklama! 'İran mı?' sorusuna cevap verdi

Uçak saldırısına Trump'tan ilk açıklama! O soruya "Evet" dedi
Savaşta yeni dönem iddiası! Putin tüm kısıtlamaları kaldırdı

Savaş sürerken dengeleri değiştirecek talimat: Artık hiçbir kural yok
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun

Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
Soruşturma tamamlandı! Eski bakan Denizolgun'un sır ölümüne 3 ayrı dava

Soruşturma tamamlandı! Eski bakanın sır ölümüne 3 ayrı dava
93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu

93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu
MHK Başkanı ve hakemler gözaltına alındı, UEFA harekete geçti

MHK Başkanı ve hakemler gözaltına alındı, UEFA harekete geçti