Yunanistan Spor Genel Sekreteri Mavrotas, EOK'ta yıl sonuna kadar seçim istiyor

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Yunanistan Spor Genel Sekreteri Yorgos Mavrotas, ülkede basketbol maçlarının sonucunun manipüle edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından Yunanistan Basketbol Federasyonunda (EOK) yıl sonuna kadar seçim yapılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Yunanistan devlet televizyonu ERT'ye konuşan Mavrotas, federasyonda yaşanan son gelişmelerin ardından seçimlerin mümkün olan en kısa sürede ve üyelerin fiziksel katılımıyla gerçekleştirilmesini istediklerini belirtti.

Mavrotas, Yunan basketbolunda güven ve itibarın yeniden sağlanması gerektiğini vurguladı.

Federasyon yönetiminde saygın ve basketbol camiasının kabulünü kazanmış isimlerin görev almasının önemine işaret eden Mavrotas, kişisel hedeflerin ve kulüp çıkarlarının sporun önüne geçmemesi gerektiğini ifade etti.

Mavrotas, federasyonun yönetim kuruluyla yaptıkları görüşmede de bu konuyu ele aldıklarını belirterek Yunan basketbolunun geleceğinin her şeyin üzerinde tutulması gerektiğini söyledi.

Yunanistan'da basketbol maçlarının sonuçlarına müdahale edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında federasyon yöneticileri ve hakemlerle ilgili adli süreç devam ediyor.

Kaynak: AA