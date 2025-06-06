Yunanistan Basketbol Ligi'nde Panathinaikos'a Cezalar Yağdı

Yunanistan Basketbol Ligi'nde Panathinaikos'a Cezalar Yağdı
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Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde yaşanan olaylar nedeniyle Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'a kınama ve para cezası verilirken, kulüp sahibi Dimitris Giannakopulos 10 ay spor salonlarına giriş yasağına ve ek para cezasına çarptırıldı.

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin ikinci maçında yaşanan olaylar nedeniyle Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman'a kınama ve 5 bin avro para cezası, kulüp sahibi Dimitris Giannakopulos'a ise 10 ay süreyle tüm spor salonlarına giriş yasağı ve 20 bin avro para cezası verildi.

Yunanistan Spor Mahkemesi tarafından açıklanan kararda, 1 Haziran'da Olympiakos ile Panathinaikos arasında oynanan final serisinin ikinci maçında Giannakopulos'un eylemlerinin "sporun itibarını zedeleyici nitelikte" olduğu ve daha önceki benzer davranışları nedeniyle cezanın artırıldığı belirtildi.

Aynı maçta yaşanan olaylar nedeniyle Panathinaikos Kulübüne de Giannakopulos'un eylemleri dolayısıyla 44 bin avro para cezası kesildi.

Öte yandan, Panathinaikos oyuncularından Kostas Slukas'a hakeme yönelik uygunsuz davranışı nedeniyle 1.100 avro para cezası uygulanırken, başantrenör Ergin Ataman'a da kınama ve 5 bin avro ceza verildi.

Oyuncular Mathias Lessort ve Ioannis Papapetru ise hakem ve seyircilere yönelik davranışları nedeniyle haklarında açılan disiplin soruşturmasında aklandı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Spor
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