Yüksel Yıldırım yıldız golcüyü Samsunspor'a getiriyor

Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım önemli bir transfere imza atıyor.

GUSTAF NILSSON SAMSUNSPOR YOLUNDA

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Samsunspor, Belçika Ligi ekibi Club Brugge'un 1.96 boyundaki forveti Gustaf Nilsson'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Haberde, Club Brugge'un transfere izin vermesiyle birlikte Kırmızı-beyazlıların bu transferde sona geldiği, Nilsson'u satın alma opsiyonuyla kiralayacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda ligde 22 maça çıkan 28 yaşındaki golcü oyuncu, 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.