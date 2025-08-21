Yüksel Yıldırım TFF'ye isyan etti: TFF'nin bize kulak vermesi lazım

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor, deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, zorlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''YENİLMEYECEK TAKIM DEĞİL''

Maçı değerlendiren Yüksel Yıldırım, "Panathinaikos yenilmeyecek bir takım değil, bugün gördük." dedi.

''TFF'NİN BİZE KULAK VERMESİ LAZIM''

Yabancı kuralıyla ilgili TFF'ye seslenen Yıldırım, "Türk futbolunda her sene aynı şeyi konuşuyoruz. Lig başladı, bütün takımlar 14 yabancı ile oynuyor. Ama ihtiyacı olanlar var. TFF'nin bize kulak vermesi lazım, gerekiyorsa serbest bırakın yabancıyı. Yerli bir kaleci bulamıyoruz bugün, 6 numara, yerli golcü, kanat bulamıyoruz! Türkiye'de yok! Türkiye'de oyuncu yok! 5 yıllık bir program yapılır, ona göre istenilenler adım adım yapılır. Bugün bizi cezalandırmak doğru değil. Herkesin aynı sorunu var. TFF'nin kulak vermesi lazım, serbest bırakması laızm. Batan batmış zaten! Ama bir görelim. Yapılacak çok şey var." ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transferle ilgili de konuşan deneyimli başkan, "Bugün de gördük. 6 numara eksiğimiz var. İyi bir 6 numaraya ihtiyacımız var. 50 tane maç oynayacağız bu sene. Kesin bir 6 numara düşünüyoruz. Eyüp Aydın bunlardan birisi. Oyuncuyla ve Galatasaray ile anlaştık. Ancak Galatasaray, oyuncuyu satmak istemedi ve kiralık vermek istedi. Oyuncunun 1 yılık sözleşmesi kaldığı için kiralık olmuyor. Sözleşme uzatma konusunda oyuncunun talepleri var. Pazarlık sürüyormuş. Bekliyoruz. İnşallah bu hafta içinde anlaşırlar. İyi bir kanat istiyoruz.'' sözlerini sarf etti.