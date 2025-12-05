Haberler

Yüksel Yıldırım Galatasaray maçı sonunda çıldırdı: B*mb*k hissediyorum

Güncelleme:
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 3-2 sonuçlanan Galatasaray maçı sonrası çarpıcı ifadeler kullandı. Maçın sonucundan dolayı morali bozuk olduğunu belirten Yıldırım, puanlarının gasp edildiğini ve bu durumdan dolayı kötü hissettiğini dile getirdi. 'Derbinin intikamı alındı' şeklindeki ifadesiyle de dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında Samsunspor, Galatasaray'a 90+2'de yediği golle 3-2 kaybetti. Karadeniz ekibi,maçın 90+7'nci dakikasında penaltı bekledi ancak VAR incelemesinin ardından devam kararı verildi.

YÜKSEL YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Ekol TV'ye bağlanarak sert açıklamalarda bulundu. Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın hakemlerinin yönetimlerini eleştirdi.

''DERBİNİN İNTİKAMINI ALDILAR''

Derbinin intikamının alındığını söyleyen Yıldırım, "Bize hakem oyunu olacak, derbinin intikamını inşallah bizden almazlar dedim. Aldılar. Filler tepişirken çimler ezilir. Fenerbahçe ve Galatasaray tepişiyor, olan bize olacak dedim. Birebir aynısı oynandı. Yüksel Yıldırım bir şey söylüyorsa bütün Türkiye bana saygı duymalı. Mehmet Türkmen'e güveniyoruz dedim. Göz göre göre bizi yok ettiler.'' dedi.

''B*MB*K HİSSEDİYORUM''

Sözlerine devam eden Yıldırım, ''İkinci yarı benim kulaklarım tıkandı. Galatasaray seyircisi Samsunspor'u ıslıklıyor. İkinci yarı biz daha iyi oynadık. Gol yedik, uzatmalarda. Allah belasını versin, biz uzatmalarda hep gol mü yiyeceğiz? 1 puanı zorla çaldılar. "Puanımız gasp edildi. B*mb*k hissediyorum. Derbinin intikamı alındı!"

A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu

Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıgp75fvwpkv:

Senden başkan mı olacak önce Toplum içerisinde nasıl konuşacağını öğren.Sonra Mikrofon başına geç.Penaltı değil çünkü belinden eline geliyor .

Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

Senin belinden bur yerine inerim şimdi

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

bu penaltı degilse 2+2 de 4 degil

Haber YorumlarıDeniz Kurt:

Eğer kol sökülebilseydi ozaman penaltı olurdu

Haber Yorumlarımehcanceylan:

Biz de inandık, kendin yaz, kendin oyna

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, tepki çeken zam geri çekildi

Diş ağrısı için gittiği klinik 5 yaşındaki Deniz'i hayattan kopardı! Doktorun ifadesi 'pes' dedirtti

Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Kadın avukattan tartışma yaratacak 'Zina' çıkışı: Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, tepki çeken zam geri çekildi

Diş ağrısı için gittiği klinik 5 yaşındaki Deniz'i hayattan kopardı! Doktorun ifadesi 'pes' dedirtti

Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi

Bakan Şimşek'ten yıl sonu enflasyon mesajı! Çalışanları ilgilendiren rakamı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi

Thomas Reis'ten hakemlere tepki: Yemek mi yiyordunuz, molada mıydınız?

e-Devlette görünce şok geçirdi! Hiç gitmediği 5 ilden 18 ceza geldi

