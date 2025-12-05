Yüksel Yıldırım Galatasaray maçı sonunda çıldırdı: B*mb*k hissediyorum

Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında Samsunspor, Galatasaray'a 90+2'de yediği golle 3-2 kaybetti. Karadeniz ekibi,maçın 90+7'nci dakikasında penaltı bekledi ancak VAR incelemesinin ardından devam kararı verildi.

YÜKSEL YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Ekol TV'ye bağlanarak sert açıklamalarda bulundu. Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın hakemlerinin yönetimlerini eleştirdi.

''DERBİNİN İNTİKAMINI ALDILAR''

Derbinin intikamının alındığını söyleyen Yıldırım, "Bize hakem oyunu olacak, derbinin intikamını inşallah bizden almazlar dedim. Aldılar. Filler tepişirken çimler ezilir. Fenerbahçe ve Galatasaray tepişiyor, olan bize olacak dedim. Birebir aynısı oynandı. Yüksel Yıldırım bir şey söylüyorsa bütün Türkiye bana saygı duymalı. Mehmet Türkmen'e güveniyoruz dedim. Göz göre göre bizi yok ettiler.'' dedi.

''B*MB*K HİSSEDİYORUM''

Sözlerine devam eden Yıldırım, ''İkinci yarı benim kulaklarım tıkandı. Galatasaray seyircisi Samsunspor'u ıslıklıyor. İkinci yarı biz daha iyi oynadık. Gol yedik, uzatmalarda. Allah belasını versin, biz uzatmalarda hep gol mü yiyeceğiz? 1 puanı zorla çaldılar. "Puanımız gasp edildi. B*mb*k hissediyorum. Derbinin intikamı alındı!"