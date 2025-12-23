Haberler

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik

Güncelleme:
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcu Anthony Musaba'yı transfer etmek istemesi hakkında konuştu. Yıldırım, "Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı. Terbiyesizlik. Oyuncunun serbest kalma maddesini kullanıp almaya çalışıyorlar diye biliyorum" dedi.

  • Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Hollandalı futbolcu Anthony Musaba'yı transfer listesine aldı.
  • Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile resmi bir temas kurmadığını belirtti.
  • Anthony Musaba'nın sözleşmesinde, belirli bir miktarın peşin ödenmesi durumunda serbest kalmasını sağlayan bir madde bulunuyor.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin Anthony Musaba'yı transfer etmek istemesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün Samsunspor ile resmi bir temas kurmadığını söyledi.

FENERBAHÇE MUSABA'YI GÜNDEMİNE ALDI

Devre arası transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Hollandalı futbolcu Anthony Musaba'yı transfer listesine aldı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Musaba'yı özellikle istediği öğrenildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Musaba'nın menajerinin, Fenerbahçe ile görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldiği belirtilirken, bu gelişme transfer iddialarını daha da güçlendirdi.

"FENERBAHÇE BİZİMLE HİÇ KONUŞMADI"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, konuyla ilgili olarak Sezgin Gelmez'e yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Yıldırım, "Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı. Terbiyesizlik. Oyuncunun serbest kalma maddesini kullanıp almaya çalışıyorlar diye biliyorum" dedi.

SERBEST KALMA MADDESİ VURGUSU

Açıklamalarını sürdüren Yıldırım, Musaba'nın sözleşmesindeki maddeye dikkat çekerek, "Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Kontratta serbest kalması için gerekli miktar var. Onu peşin öderlerse alırlar" ifadelerini kullandı.

