Yüksekova, Türkiye kayaklı eleme yarışmasına ev sahipliği yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terörden arındıran dağlar, şimdi ise Türkiye kayaklı eleme yarışmasına ev sahipliği yaptı.

Geçmişte silahların susmadığı Yüksekova dağları, huzurun sağlanmasının ardından Türkiye geneli gelen 655 sporcuyu ağırladı. İlçe merkezine 23 kilometre mesafedeki Kamışlı köyünde bulunan pistte düzenlenen organizasyona 20 ilden 655 sporcunun yanı sıra 220'si idareci ve hakemlerden oluşan 980 kişinin katılmasıyla 2 günlük program gerçekleştirildi. Hakkari Valiliği'nin ve Yüksekova Kaymakamlığı'nın ortaklaşa düzenlediği yarışmada 655 sporcu 7 kategoride yarışarak 2. günde programı tamamladılar.

Yarışların ardından düzenlenen törende başarılı olan sporculara Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi. "Yüksekova artık sporun merkezi olmaya devam edecek" diyen Vali Ali Çelik, "Yaklaşık 20 ilden sporcu, hakem ve idarecileri ilçede ağırlamanın, sporcuların başarısını alkışlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgenin güzel coğrafyasında bu önemli organizasyonun yapılmasını bizleri mutlu etti. Umarım bu alan Yüksekovalı sporcuların kayak ve diğer branşlardaki başarıları için zemin hazırlar. Biz de başarılı sporcuların çıkması için zemin hazırlayacağız. Tüm sporcuları tebrik ediyorum. Onları eğiten, buralara getiren antrenörlere, idarecilere şükranlarımı sunuyorum. Kayak Federasyonu ile Gençlik ve spor Müdürlüğümüzün katkıları çok büyük. Allah sakatlık vermesin. İçinizden nice olimpiyat, dünya şampiyonları çıksın. Temennimiz, beklentimiz ve çabamız bu yönde" dedi.

Tarihi anlar yaşadığı belirten Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, "Artık Yüksekova terörle değil, sporla anılıyor. Yüksekova Kamışlı köyünde 655 sporcu burada yarışmaya katıldı. İnşallah bundan sonrada da aynı güzellikle ilçede spor faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Artık Yüksekova terörle değil sporla anılacak" ifadelerini kullandı.

Yarışların ardından Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alandakilere çorba ikramında bulunuldu, katılımcılar halay çekerek eğlendi. - HAKKARİ