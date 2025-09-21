Haberler

Yüksekova Spor ve Amed Sportif Faaliyetler Arasında Gerilimi Artıran Maç

Yüksekova Spor ve Amed Sportif Faaliyetler Arasında Gerilimi Artıran Maç
Kadınlar Süper Ligi'nde Yüksekova Spor, Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrasında taraftarlar arasında çıkan kavga da 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

KADINLAR Süper Ligi'nde ilk haftasında Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı sahasında ile Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Şemdinli İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Amed Sportif Faaliyetler lehine tezahüratta bulunan bir grup Şemdinlili taraftar ile Yüksekova Spor taraftarları arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kadınlar Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, ilk maçında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Yüksekova Şehir Stadyumu'nun onarımda olması nedeniyle, maç Şemdinli İlçe Stadyumu'nda oynandı. Hakem Ersin Yıldız'ın yönettiği maçı Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Burhan Yaşar, Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, Yüksekova Spor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, Amedspor Kulüp Başkanı Semra Arslan, Navşar Spor Kulübü Başkanı Basri Alkan ve taraftarlar izledi. Ev sahibi ekip maça hızlı başlarken 18'inci dakikada Mariem Houij'in golüyle öne geçti. Konuk ekip bu gole 41'inci dakikada tecrübeli futbolcusu Öznur Taş'ın golüyle cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

MAÇ BİTİMİNDE TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar arasında kavga çıktı. Şemdinlili bir grup taraftar, konuk Amed Sportif Faaliyetler lehine tezahüratlarda bulununca Yüksekova Sporlu taraftarlarla arbede yaşandı. Çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

