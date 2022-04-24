Yüksekova Belediye Spor, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi - Haberler

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Yüksekova Belediye Spor, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yüksekova Belediye Spor, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

Yüksekova Belediye Spor, Hakkari Zap Spor'u penaltılarda 4-2 yenerek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova Belediye Spor, Hakkari Zap Spor'u penaltılarda 4-2 yenerek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi.

Hakkari Zap Spor ile Yüksekova Belediye Spor bugün oyna Hakkari'de Merzan Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sporseverlerin ilgi gösterdiği maçı tribünlerin dolması nedeniyle çok sayıda taraftar, binaların balkonlarında ve yüksek noktalardan izledi. Maç çekişmeli geçmesine rağmen 120 dakika 1-1 berabere sona erdi. Normal sürenin ardından geçilen penaltılarda Yüksekova Belediye Spor 4-2'lik galibiyetle Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Müsabakanın ardından taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik çıktı.

Karşılaşmayı, Hakkari Vali Yardımcısı Talha Battal, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Av. Abdulmecit Tarhan, AK Parti Eski İl Başkanı Emrullah Gür, Zap Spor Kulüp Başkanı Avukat Özkan Ölmez, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Avukat Zeydin Kaya, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter izledi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Amatör Lig, Yüksekova, AK Parti, Hakkari, Spor, Haberler

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