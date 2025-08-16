Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, İki Yeni Transferle Güçlendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Malcolm Cazalon ve Josh Roberts'i kadrosuna kattı. Cazalon, son olarak Bilbao Basket'te oynadı; Roberts ise Yunanistan'ın Aris takımından transfer edildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Malcolm Cazalon ile Josh Roberts'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya'nın Bilbao Basket takımında forma giyen 24 yaşındaki Malcolm Cazalon ile 2025-2026 sezonu için sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yunanistan'ın Aris takımından ayrılan 26 yaşındaki Josh Roberts ile de anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor
