Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Erbey Kemal Paltacı'yı Transfer Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Erbey Kemal Paltacı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden İstanbul Anka'da forma giyen 21 yaşındaki Erbey Kemal Paltacı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Paltacı, geçen sezon ortalama 26 dakika 32 saniye süre alırken, 11,8 sayı, 2,4 ribaund ve 2,5 asist ortalamaları ile oynadı.