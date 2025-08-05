Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Erbey Kemal Paltacı'yı Transfer Etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 21 yaşındaki genç yetenek Erbey Kemal Paltacı ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Paltacı, geçtiğimiz sezon İstanbul Anka'da gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Erbey Kemal Paltacı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden İstanbul Anka'da forma giyen 21 yaşındaki Erbey Kemal Paltacı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Paltacı, geçen sezon ortalama 26 dakika 32 saniye süre alırken, 11,8 sayı, 2,4 ribaund ve 2,5 asist ortalamaları ile oynadı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor
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