Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı Bahçeşehir Koleji'ne Yenildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Bahçeşehir Koleji'ne 79-65 yenilerek üst üste dördüncü kaybını yaşadı. Takım, 22 haftada 8 galibiyetle orta sıralarda mücadele ediyor.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Bahçeşehir Koleji'ne 79-65 yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket üst üste dördüncü yenilgisini aldı. Denizli temsilcisi 22 haftada 8 galibiyette kaldı. Merkezefendi'de hafta içinde takıma katılan yeni transfer Letonyalı guard Kristers Zoriks takımıyla ilk maçında 10 sayı, 4 ribaund, 2 asistlik performans sergiledi. Ligde orta sıra mücadelesi veren Merkezefendi haftaya Tofaş deplasmanına çıkacak.

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD beklenen hamleyi yaptı
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi

Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD beklenen hamleyi yaptı
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Mamdani New York'a 'LGBTQIA+ İşleri Ofisi' kurdu! Başına trans kadın getirdi

New York'un Müslüman belediye başkanı LGBT ofisi kurdu