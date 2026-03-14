Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı Bahçeşehir Koleji'ne Yenildi
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Bahçeşehir Koleji'ne 79-65 yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket üst üste dördüncü yenilgisini aldı. Denizli temsilcisi 22 haftada 8 galibiyette kaldı. Merkezefendi'de hafta içinde takıma katılan yeni transfer Letonyalı guard Kristers Zoriks takımıyla ilk maçında 10 sayı, 4 ribaund, 2 asistlik performans sergiledi. Ligde orta sıra mücadelesi veren Merkezefendi haftaya Tofaş deplasmanına çıkacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı