Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Büyükçekmece Basketbol: 90-109

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Burak Yılmaz (xx)

ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, evinde üst üste üçüncü mağlubiyetini alt sıralardaki direkt rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'a farklı yenilerek kendini ateşe attı: 90-109

Maça Bruinsma'nın üst üste 2 üçlük isabeti ve Herun'un sayılarıyla 9-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, farkı 14 sayıya kadar çıkardığı ilk periyodu 31-25 önde tamamladı. İkinci periyotta iyi savunmayla Denizli temsilcisine 14 sayı şansı tanıyıp 31 sayı üreten Büyükçekmece farkı açtı. İstanbul ekibi devre arasında soyunma odasına 62-39 önde girdi. Büyükçekmece üçüncü periyodun başında farkı 27 sayıya taşıdı. Son periyoda 89-66 önde başlayan konuk takım rahat bir oyunla maçtan 109-90 galip ayrıldı.